Стоимость Виктора Цыганкова является самой высокой среди всех футболистов УПЛ, считает Transfermarkt.

Трансферную стоимость футболистов украинского чемпионата по футболу обновил авторитетный портал Transfermarkt.

По его данным, Виктор Цыганков на данный момент является самым дорогим игроком УПЛ.

Стоимость полузащитника Динамо выросла на 7 миллионов евро и составляет 20 миллионов.

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В целом, у Динамо и Шахтера колоссальное преимущество над другими командами УПЛ по рыночной стоимости футболистов:

1. Виктор Цыганков (Динамо) — 20 миллионов евро;

2. Исмаили (Шахтер) — 19;

3. Тете (Шахтер) — 15;

4. Тайсон (Шахтер) — 12;

5. Марлос (Шахтер) — 11;

6. Тарас Степаненко (Шахтер) — 10;

Майкон (Шахтер) — 8;

8-10. Беньямин Вербич (Динамо) — 6;

8-10. Виталий Миколенко (Динамо) — 6;

8-10. Виктор Коваленко (Шахтер) — 6.

Напомним, в мае киевское Динамо отклонило предложение итальянского Наполи по трансферу Виктора Цыганкова.

Источник: Transfermarkt

Фото: ФК Динамо