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Факты / Спорт

Самый странный трансфер в истории: Торино продал футболиста, а на следующий день выкупил

Торино и СПАЛ осуществили две странные соглашения по 23-летнего защитника Кевина Бонифаций.

Кевин Бонифаци

Итальянские клубы Серии А Торино и СПАЛ осуществили две странные сделки по 23-летнему итальянскому защитнику Кевину Бонифаци.

Футболист отыграл сезон-2018/19 в аренде за СПАЛ, но права на него принадлежали Торино.

19 июня, СПАЛ выкупил Бонифаци за €10 млн, а на следующий день туринцы вернули игрока, воспользовавшись правом обратного выкупа. Интересно, что возвращение игрока стоило Торино на €1 млн больше, чем они его продали в СПАЛ днем ранее.

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В прошлом сезоне в составе СПАЛа Бонифаци провел 28 матчей. На счету защитника два забитых мяча.

К слову, Милан объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

Источник: Torino FC, Toro News

ФотоTorino FC

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