Вартість Віктора Циганкова є найвищою серед усіх футболістів УПЛ, вважає Transfermarkt.

Трансферну вартість футболістів українського чемпіонату з футболу оновив авторитетний портал Transfermarkt.

За його даними, Віктор Циганков на даний момент є найдорожчим гравцем УПЛ.

Вартість півзахисника Динамо зросла на 7 мільйонів євро і становить 20 мільйонів.

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Загалом, у Динамо і Шахтаря колосальна перевага над іншими командами УПЛ за ринковою вартістю футболістів:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 20 мільйонів євро;

2. Ісмаїлі (Шахтар) – 19;

3. Тете (Шахтар) – 15;

4. Тайсон (Шахтар) – 12;

5. Марлос (Шахтар) – 11;

6. Тарас Степаненко (Шахтар) – 10;

7. Майкон (Шахтар) – 8;

8-10. Беньямін Вербич (Динамо) – 6;

8-10. Віталій Миколенко (Динамо) – 6;

8-10. Віктор Коваленко (Шахтар) – 6.

Нагадаємо, у травні київське Динамо відхилило пропозицію італійського Наполі щодо трансферу Віктора Циганкова.

Джерело: Transfermarkt

Фото: ФК Динамо