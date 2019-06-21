Вартість Віктора Циганкова є найвищою серед усіх футболістів УПЛ, вважає Transfermarkt.
Трансферну вартість футболістів українського чемпіонату з футболу оновив авторитетний портал Transfermarkt.
За його даними, Віктор Циганков на даний момент є найдорожчим гравцем УПЛ.
Вартість півзахисника Динамо зросла на 7 мільйонів євро і становить 20 мільйонів.
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Загалом, у Динамо і Шахтаря колосальна перевага над іншими командами УПЛ за ринковою вартістю футболістів:
1. Віктор Циганков (Динамо) – 20 мільйонів євро;
2. Ісмаїлі (Шахтар) – 19;
3. Тете (Шахтар) – 15;
4. Тайсон (Шахтар) – 12;
5. Марлос (Шахтар) – 11;
6. Тарас Степаненко (Шахтар) – 10;
7. Майкон (Шахтар) – 8;
8-10. Беньямін Вербич (Динамо) – 6;
8-10. Віталій Миколенко (Динамо) – 6;
8-10. Віктор Коваленко (Шахтар) – 6.
Нагадаємо, у травні київське Динамо відхилило пропозицію італійського Наполі щодо трансферу Віктора Циганкова.
Джерело: Transfermarkt
Фото: ФК Динамо