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Факты / Спорт

Свитолина пробилась в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари в третьем круге Уимблдона.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый круг самого престижного теннисного турнира серии Grand Slam — Уимблдон.

В третьем круге украинка обыграла в трех сетах представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

За выход в четвертьфинал Свитолина сразится с победительницей пары Петра Мартич— Даниэль Роуз Коллинс.

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Таким образом, выйдя в четвертый круг Уимблдона Свитолина повторила свое высшее достижение 2017 года на этом турнире.

Напомним, в третий круг Уимблдона-2019 Свитолина вышла после отказа россиянки Маргариты Гаспарян.

Фото: Dreamstime

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