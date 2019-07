Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый круг самого престижного теннисного турнира серии Grand Slam — Уимблдон.

В третьем круге украинка обыграла в трех сетах представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

За выход в четвертьфинал Свитолина сразится с победительницей пары Петра Мартич— Даниэль Роуз Коллинс.

Читайте: Ястремская вышла в третий круг Уимблдона

Таким образом, выйдя в четвертый круг Уимблдона Свитолина повторила свое высшее достижение 2017 года на этом турнире.

Fourth round @ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 липня 2019 р.