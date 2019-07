Американское издание ESPN на церемонии ESPY Award 2019 раздало статуэтки лучшим спортсменам и командам года.

Американский спортивный канал ESPN на специальной церемонии ESPY Award 2019 наградил лучших спортсменов года по собственной версии.

В номинации Лучший боксер года было двое украинцев Василий Ломаченко и Александр Усик, однако награда досталась мексиканцу Саулю Альваресу.

Лучшим бойцом ММА признано Даниэля Кормье, который возглавляет рейтинг лучших бойцов организации независимо от весовой категории.

Add Best MMA Fighter at the @ESPYS to @dc_mma’s resume! pic.twitter.com/yV0cnudl0W — ESPN MMA (@espnmma) 10 липня 2019 р.

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо признан лучшим игроком года в НБА.

Another #ESPYS for the Greek Freak! He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete pic.twitter.com/vPZkCC5rDa — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 липня 2019 р.

Лионель Месси победил в номинации Лучший футболист на международной арене. Аргентинец обошел Криштиану Роналду, Вирджила ван Дейка и Килиана Мбаппе.

Another for Messi. He takes home the hardware for Best International Men’s Soccer Player at the #ESPYS. pic.twitter.com/mjBITEI8Uy — ESPN FC (@ESPNFC) 11 июля 2019 г.

Лучшей футболисткой на международной арене стала игрок сборной Австралии Сэм Керр, которая обошла обладательницу Золотого мяча Аду Гедерберг.

Швед Златан Ибрагимович признан лучшим игроком лиги MLS. Он стал девятым игроком Лос-Анджелес Гэлакси, кто удостоен этой награды.

Новоиспеченные чемпионки мира женская сборная США по футболу признана лучшей командой года.

ALL THEY DO IS WIN #ESPYS pic.twitter.com/AJfjjMQ5wx — ESPN (@espn) 11 июля 2019 г.

Американский автогонщик Кайл Буш с NASCAR обошел британца Льюиса Хэмильтона из Формулы-1 в звании лучшего гонщика.

Лучшим теннисистом и теннисисткой года стали Роджер Федерер и Серена Уильямс.

And the winner of the #ESPYS Best Female Tennis Player goes to … @serenawilliams pic.twitter.com/K3AtR0V8c5 — espnW (@espnW) 11 липня 2019 р.

Главные награды лучших спортсмена и спортсменки года забрали баскетболист Яннис Адетокунбо и футболистка Алекс Морган.

Фото: скриншот ESPN