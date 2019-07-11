PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ESPY Award 2019: Мессі, Федерер та Ібрагімович серед лауреатів

Американське видання ESPN на церемонії ESPY Award 2019 роздало статуетки найкращим спортсменам та командам року.

ESPY Award

Американський спортивний канал ESPN на спеціальній церемонії ESPY Award 2019 нагородив найкращих спортсменів року за власною версією.

У номінації Найкращий боксер року було двоє українців Василь Ломаченко та Олександр Усик, однак нагорода дісталася мексиканцю Саулю Альваресу.

Найкращим бійцем ММА визнано Даніеля Корм’є, який очолює рейтинг найкращих бійців організації незалежно від вагової категорії.

Форварда Мілуокі Янніса Адетокунбо визнано найкращим гравцем року в НБА.

Ліонель Мессі переміг у номінації Найкращий футболіст на міжнародній арені. Аргентинець обійшов Криштіану Роналду, Вірджила ван Дейка та Кіліана Мбаппе.

Найкращою футболісткою на міжнародній арені стала гравець збірної Австралії Сем Керр, яка обійшла володарку Золотого м’яча Аду Гедерберг.

Швед Златан Ібрагімович визнаний найкращим гравцем ліги MLS. Він став дев’ятим гравцем Лос-Анджелес Гелаксі, хто удостоєний цієї нагороди.

Читайте: Мексика обіграла США у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ Бразилія обіграла Перу і вперше за 12 років виграла Копа Америка Збірна США вчетверте виграла чемпіонат світу з жіночого футболу

Новоспечені чемпіонки світу жіноча збірна США з футболу визнана найкращою командою року.

Американський автогонщик Кайл Буш з NASCAR обійшов британця Льюїса Гемільтона з Формули-1 у званні Найкращого гонщика.

Найкращим тенісистом та тенісисткою року стали Роджер Федерер та Серена Вільямс.

Головні нагороди найкращих спортсмена та спортсменки року забрали баскетболіст Янніс Адетокунбо та футболістка Алекс Морган.

Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Південноамериканської федерації футболу

Фото: скріншот ESPN

Джерело: ESPN

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Футболістка збірної США відсвяткувала перемогу на ЧС поцілунком з подругою
Серена Вільямс в ефектній фотосесії показала пружні сідниці
Безкоштовна вечеря і вино: ресторан Мессі годує безпритульних
Серену Вільямс оштрафували на $10 тис. за псування газону Вімблдону
Капітан збірної США станцювала тверк після перемоги на ЧС-2019
Мессі можуть відсторонити на 2 роки від матчів за збірну Аргентини
Мексика обіграла США у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ
Збірна США вчетверте виграла чемпіонат світу з жіночого футболу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка