Американське видання ESPN на церемонії ESPY Award 2019 роздало статуетки найкращим спортсменам та командам року.

У номінації Найкращий боксер року було двоє українців Василь Ломаченко та Олександр Усик, однак нагорода дісталася мексиканцю Саулю Альваресу.

Найкращим бійцем ММА визнано Даніеля Корм’є, який очолює рейтинг найкращих бійців організації незалежно від вагової категорії.

Add Best MMA Fighter at the @ESPYS to @dc_mma’s resume! pic.twitter.com/yV0cnudl0W — ESPN MMA (@espnmma) 10 липня 2019 р.

Форварда Мілуокі Янніса Адетокунбо визнано найкращим гравцем року в НБА.

Another #ESPYS for the Greek Freak! He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete pic.twitter.com/vPZkCC5rDa — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 липня 2019 р.

Ліонель Мессі переміг у номінації Найкращий футболіст на міжнародній арені. Аргентинець обійшов Криштіану Роналду, Вірджила ван Дейка та Кіліана Мбаппе.

Another for Messi. He takes home the hardware for Best International Men’s Soccer Player at the #ESPYS. pic.twitter.com/mjBITEI8Uy — ESPN FC (@ESPNFC) 11 июля 2019 г.

Найкращою футболісткою на міжнародній арені стала гравець збірної Австралії Сем Керр, яка обійшла володарку Золотого м’яча Аду Гедерберг.

Швед Златан Ібрагімович визнаний найкращим гравцем ліги MLS. Він став дев’ятим гравцем Лос-Анджелес Гелаксі, хто удостоєний цієї нагороди.

Новоспечені чемпіонки світу жіноча збірна США з футболу визнана найкращою командою року.

ALL THEY DO IS WIN #ESPYS pic.twitter.com/AJfjjMQ5wx — ESPN (@espn) 11 июля 2019 г.

Американський автогонщик Кайл Буш з NASCAR обійшов британця Льюїса Гемільтона з Формули-1 у званні Найкращого гонщика.

Найкращим тенісистом та тенісисткою року стали Роджер Федерер та Серена Вільямс.

And the winner of the #ESPYS Best Female Tennis Player goes to … @serenawilliams pic.twitter.com/K3AtR0V8c5 — espnW (@espnW) 11 липня 2019 р.

Головні нагороди найкращих спортсмена та спортсменки року забрали баскетболіст Янніс Адетокунбо та футболістка Алекс Морган.

Фото: скріншот ESPN