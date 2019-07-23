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Факты / Спорт

Серена Уильямс сыграла в теннис против пятерых мужчин и унизила их

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в необычном челлендже, сыграв сразу против пяти мужчин.

Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла в теннис сразу против пяти мужчин.

После недавнего опроса, где каждый восьмой британец заявил, что сможет взять розыгрыш у Серены, американка решила проверить это утверждение на практике. Уильямс-младшая вышла на корт поочередно против одного, двух, трех, четырех и пяти мужчин.

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В итоге только лишь один оппонент сумел принять подачу Уильямс, но Серена отблагодарила его мощным ударом мячом по ягодицам.

Напомним, в финале Уимблдона 2019 Уильямс уступила румынской теннисистке Симоне Халеп. Также Серену Уильямс оштрафовали на $10 тыс. за порчу газона Уимблдона.

Фото: Dreamstime

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