Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла в теннис сразу против пяти мужчин.

После недавнего опроса, где каждый восьмой британец заявил, что сможет взять розыгрыш у Серены, американка решила проверить это утверждение на практике. Уильямс-младшая вышла на корт поочередно против одного, двух, трех, четырех и пяти мужчин.

Читайте: Серена Уильямс показала упругие ягодицы в эффектной фотосессии

В итоге только лишь один оппонент сумел принять подачу Уильямс, но Серена отблагодарила его мощным ударом мячом по ягодицам.

1 in 8 guys: I can score a point against Serena Williams

Serena Williams:

pic.twitter.com/ThuAT3pSTM

— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) July 20, 2019