Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в необычном челлендже, сыграв сразу против пяти мужчин.

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла в теннис сразу против пяти мужчин.

После недавнего опроса, где каждый восьмой британец заявил, что сможет взять розыгрыш у Серены, американка решила проверить это утверждение на практике. Уильямс-младшая вышла на корт поочередно против одного, двух, трех, четырех и пяти мужчин.

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В итоге только лишь один оппонент сумел принять подачу Уильямс, но Серена отблагодарила его мощным ударом мячом по ягодицам.

1 in 8 guys: I can score a point against Serena Williams

Serena Williams:

pic.twitter.com/ThuAT3pSTM — Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) July 20, 2019

Напомним, в финале Уимблдона 2019 Уильямс уступила румынской теннисистке Симоне Халеп. Также Серену Уильямс оштрафовали на $10 тыс. за порчу газона Уимблдона.