Американська тенісистка Серена Вільямс зіграла в теніс одразу проти п’ятьох чоловіків.

Після нещодавного опитування, де кожен восьмий британець заявив, що зможе взяти розіграш у Серени, американка вирішила перевірити це твердження на практиці. Вільямс-молодша вийшла на корт по черзі проти одного, двох, трьох, чотирьох і п’ятьох чоловіків.

У підсумку лише один опонент зумів прийняти подачу Вільямс, але Серена віддячила йому потужним ударом м’ячем по сідницях.ї

1 in 8 guys: I can score a point against Serena Williams

Serena Williams:

pic.twitter.com/ThuAT3pSTM

— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) July 20, 2019