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Факти / Спорт

Серена Вільямс зіграла в теніс проти п’ятьох чоловіків і принизила їх

Американська тенісистка Серена Вільямс взяла участь у незвичному челенджі, зігравши одразу проти п’ятьох чоловіків.

Серена Уильямс

Американська тенісистка Серена Вільямс зіграла в теніс одразу проти п’ятьох чоловіків.

Після нещодавного опитування, де кожен восьмий британець заявив, що зможе взяти розіграш у Серени, американка вирішила перевірити це твердження на практиці. Вільямс-молодша вийшла на корт по черзі проти одного, двох, трьох, чотирьох і п’ятьох чоловіків.

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У підсумку лише один опонент зумів прийняти подачу Вільямс, але Серена віддячила йому потужним ударом м’ячем по сідницях.ї

Нагадаємо, у фіналі Вімблдону 2019 Вільямс поступилася румунській тенісистці Сімоні Халеп. Також Серену оштрафували на $10 тис. за псування газону Вімблдону.

Фото: Dreamstime

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