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Факти / Спорт

Динамо мінімально поступилося Брюгге у першому матчі

Київське Динамо поступилося бельгійському Брюгге у першому матчі 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Брюгге - Динамо

Брюгге — Динамо – 1:0

Брюгге: Міньоле, Мата, Мітрович, Делі, Соболь, Рітс, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Денніс (Схрейверс (63).

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Міколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Караваєв (Циганков, 46), Вербич (Де Пена, 64), Бесєдін (Родрігес, 46).

Голи: Ванакен, 37 (пен.)

Київське Динамо зустрічалося з бельгійським Брюгге в рамках першого матчу 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч прошла у Брюгге на стадіоні Ян Брейдель і завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Читайте: Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ

Єдиний м’яч у зустрічі забив форвард Брюгге Ганс Ванакен з пенальті на 37-й хвилині матчу.

Матч-відповідь команд відбудеться 13 серпня у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Брюгге – Динамо.

Фото: Getty Images

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