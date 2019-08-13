Київське Динамо не змогло вийти до четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо — Брюгге – 3:3 (3:4)

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Міколенко, Буяльський, Шепелєв (Соль, 83), Андрієвський (Де Пена, 46), Циганков, Родрігес, Вербич (Беседін, 68).

Брюгге: Міньоле, Мата, Мехеле, Делі (Вормер, 38), Соболь, Вормер, Рітс, Ванаку, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Діатта, 52).

Голи: Буяльський, 6 Шепелєв, 50 Мехелен, (ав.г.) 90+3 — Делі, 38 Вормер, 88 Опенда, 90+5

Вилучення: Бурда, 82 — Тау, 84

Київське Динамо приймало бельгійський Брюгге в рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на НСК Олімпійський та завершилася нічиєю з рахунком 3:3.

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Рахунок у матчі відкрив Віталій Буяльський на початку першого тайму. Ще до перерви Сімон Делі відновив паритет у зустрічі. На початку другого тайму Володимир Шепелєв знову вивів біло-синіх вперед, однак Руд Вормер на 88-й хвилині матчу зрівняв. Вже у компенсований арбітром час Брендон Мехеле зрізав м’яч у свої ворота, але Лоіс Опенда через дві хвилини поставив крапку у зустрічі.

Нагадаємо, у першому матчі у Бельгії Динамо поступилося Брюгге з рахунком 1:0. Таким чином біло-сині продовжать свої виступи у Лізі Європи. До Ліги чемпіонів кияни не можуть пробитися вже третій сезон поспіль.

Фото: FC Dynamo Kyiv