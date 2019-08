Официальный магазин ПСЖ убрал все товары, где изображен бразильский форвард Неймар.

Единственным товаром, который все еще можно купить в фан-шопе на Парк де Пренс с упоминанием о Неймара, остались брендированные бутсы от Nike.

Читайте: Сын проститутки! Фанаты ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара

Кроме товаров из магазина исчезли все постеры с Неймаром. Теперь в фан-шопе остались только постеры с Эдинсоном Кавани, Марко Вератти, Килианом Мбаппе и Тьяго Силвой.

CADE NEYMAR?!

Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, ja nao ha mais sombra de Neymar a vista. Pecas com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaco, que agora exibe jogadores como Mbappe e Marquinhos.

Joao Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD

— UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019