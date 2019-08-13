Уход бразильской звезды Неймара с Парк де Пренс неизбежен.

Официальный магазин ПСЖ убрал все товары, где изображен бразильский форвард Неймар.

Единственным товаром, который все еще можно купить в фан-шопе на Парк де Пренс с упоминанием о Неймара, остались брендированные бутсы от Nike.

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Кроме товаров из магазина исчезли все постеры с Неймаром. Теперь в фан-шопе остались только постеры с Эдинсоном Кавани, Марко Вератти, Килианом Мбаппе и Тьяго Силвой.

CADE NEYMAR?! Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, ja nao ha mais sombra de Neymar a vista. Pecas com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaco, que agora exibe jogadores como Mbappe e Marquinhos. Joao Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD — UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019

У парижан не было новой маркетинговой стратегии, поэтому товары в магазине снимают не для того, чтобы положить на их полки что-то новое.

Ранее Неймар сообщил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, ПСЖ разгромил Ним в первом туре Лиги 1.