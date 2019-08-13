Відхід бразильської зірки Неймара з Парк де Пренс неминучий.
Офіційний магазин ПСЖ прибрав всі товари, де зображений бразильський форвард Неймар.
Єдиним товаром, який все ще можна придбати у фан-шопі на Парк де Пренс зі згадкою про Неймара, залишилися брендовані бутси від Nike.
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Окрім товарів з магазину зникли всі постери з Неймаром. Тепер у фан-шопі залишилися лише постери з Едінсоном Кавані, Марко Вератті, Кіліаном Мбаппе та Тьяго Сілвою.
CADE NEYMAR?!
Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, ja nao ha mais sombra de Neymar a vista. Pecas com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaco, que agora exibe jogadores como Mbappe e Marquinhos.
Joao Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD
— UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019
У парижан не було нової маркетингової стратегії, тож товари в магазині знімають не для того, щоб покласти на їх полиці щось нове.
Раніше Неймар повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб в літнє трансферне вікно.
Нагадаємо, ПСЖ розгромив Нім у першому турі Ліги 1.