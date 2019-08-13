PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

З фан-шопу ПСЖ прибрали всі товари з зображенням Неймара

Відхід бразильської зірки Неймара з Парк де Пренс неминучий.

Неймар ПСЖ

Офіційний магазин ПСЖ прибрав всі товари, де зображений бразильський форвард Неймар.

Єдиним товаром, який все ще можна придбати у фан-шопі на Парк де Пренс зі згадкою про Неймара, залишилися брендовані бутси від Nike.

Читайте: Син повії! Розлючені фанати ПСЖ вивісили образливі банери на адресу Неймара

Окрім товарів з магазину зникли всі постери з Неймаром. Тепер у фан-шопі залишилися лише постери з Едінсоном Кавані, Марко Вератті, Кіліаном Мбаппе та Тьяго Сілвою.

У парижан не було нової маркетингової стратегії, тож товари в магазині знімають не для того, щоб покласти на їх полиці щось нове.

Раніше Неймар повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Нім у першому турі Ліги 1.

Джерело: AS

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ПСЖ може зірвати оренду Луніна в Вальядолід – L’Equipe
Син повії! Розлючені фанати ПСЖ вивісили образливі банери на адресу Неймара
ПСЖ розгромив Нім у першому турі Ліги 1
ПСЖ обіграв Ренн у матчі за Суперкубок Франції
Неймар не потрапив у номінацію The Best – це йому дорого коштувало
Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар
Справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів
Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка