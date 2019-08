Офіційний магазин ПСЖ прибрав всі товари, де зображений бразильський форвард Неймар.

Єдиним товаром, який все ще можна придбати у фан-шопі на Парк де Пренс зі згадкою про Неймара, залишилися брендовані бутси від Nike.

Читайте: Син повії! Розлючені фанати ПСЖ вивісили образливі банери на адресу Неймара

Окрім товарів з магазину зникли всі постери з Неймаром. Тепер у фан-шопі залишилися лише постери з Едінсоном Кавані, Марко Вератті, Кіліаном Мбаппе та Тьяго Сілвою.

CADE NEYMAR?!

Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, ja nao ha mais sombra de Neymar a vista. Pecas com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaco, que agora exibe jogadores como Mbappe e Marquinhos.

Joao Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD

— UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019