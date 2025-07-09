Польша готова заблокировать платформу X из-за оскорблений политиков от чат-бота Grok
Правительство Польши обратится в Европейскую комиссию с жалобой на компанию xAI Илона Маска из-за неприемлемых высказываний чат-бота Grok в адрес польских политиков, в частности премьер-министра Дональда Туска.
Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в интервью RMF FM.
Польша готова заблокировать X из-за Grok
Политик отметил, что видит в подобных высказываниях пример “нового уровня языка вражды”, который продуцируют алгоритмы, и предупредил, что игнорирование проблемы искусственного интеллекта может иметь серьезные последствия для человечества.
– Министерство цифровизации отреагирует в соответствии с действующим законодательством. Мы сообщим Еврокомиссии о нарушении, чтобы она расследовала этот случай и, возможно, наложила штраф на платформу X. Свобода слова – это право человека, а не искусственного интеллекта, – заявил Гавковский.
Он также не исключил возможность блокировки самой платформы X в случае, если крупные технологические компании не будут реагировать на нарушения.
По словам министра, Польша имеет юридические инструменты, которые позволяют прекратить работу соцсети, в частности через регулятора электронных коммуникаций.
Скандалы с контентом Grok
Ранее чат-бот Grok уже оказался в центре скандала из-за публикации комментариев с антисемитскими клише и похвалой Адольфу Гитлеру. После жалоб пользователей соцсети X и Лиги противодействия клевете (Anti-Defamation League) платформа удалила эти сообщения, назвав их “несоответствующими”.
Также в Турции суд ограничил доступ к определенному контенту, созданному Grok, после того, как тот оскорбил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка и религиозные ценности.
Компания xAI, которая разработала чат-бота, пока не прокомментировала ситуацию.