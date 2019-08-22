Украина примет участие в отборе к чемпионату Европы по киберфутболу 2020 года.

Национальную команду сформируют по результатам всеукраинского отбора, который состоится под эгидой УАФ и при поддержке УЕФА и Konami в конце 2019 года.

Будут отобраны два лучших игрока, которые будут представлять Украину в отборе на чемпионат Европы 2020. Национальный отбор стартует в ноябре.

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Отбор на ЧЕ-2020 по киберфутболу состоится весной 2020 года.

О регламенте турнира и о том, как стать участником отбора, будет сообщено позже.

Чемпионат Европы 2020 состоится в Лондоне с 9-10 июля 2020 года.

К слову, Konami представил обложку своего футбольного симулятора PES 2020.