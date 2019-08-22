Україна візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу 2020 року.

Національну команду сформують за результатами всеукраїнського відбору, що відбудеться під егідою УАФ та за підтримки УЄФА та Konami наприкінці 2019 року.

Буде обрано двох найкращих гравців, які представлятимуть Україну у відборі на чемпіонат Європи 2020. Національний відбір стартує в листопаді.

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Відбір на ЧЕ-2020 з кіберфутболу відбудеться навесні 2020 року.

Про регламент турніру та про те, як стати учасником відбору, буде повідомлено пізніше.

Чемпіонат Європи 2020 відбудеться у Лондоні з 9-10 липня 2020 року.

До речі, Konami презентував обкладинку свого футбольного симулятора PES 2020.