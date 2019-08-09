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Факты / Спорт

EA представила трейлер FIFA 20 с режимом уличного футбола

Компания EA показала геймплейный трейлер FIFA 20 с режимом Volta.

EA FIFA 2019 Volta

EA Sports выпустила новый трейлер FIFA 20, в котором показала геймплей режима уличного футбола Volta.

Читайте: Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition

В ролике продемонстрировали игровой процесс уличного футбола, который будет представлен в данном режиме.

— 17 площадок по всему миру и бесконечные возможности для самовыражения. Это футбол Volta в FIFA 20, – говорится в описании трейлера.

Уличный футбол вернется в серию впервые с FIFA 98.

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Ранее EA Sports представила трейлер новой игры FIFA 20, который снимали на недостроенном Дарницком вокзале в Киеве.

Источник: EA SPORTS FIFA

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