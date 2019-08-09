Компания EA показала геймплейный трейлер FIFA 20 с режимом Volta.
EA Sports выпустила новый трейлер FIFA 20, в котором показала геймплей режима уличного футбола Volta.
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В ролике продемонстрировали игровой процесс уличного футбола, который будет представлен в данном режиме.
— 17 площадок по всему миру и бесконечные возможности для самовыражения. Это футбол Volta в FIFA 20, – говорится в описании трейлера.
Уличный футбол вернется в серию впервые с FIFA 98.
FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Ранее EA Sports представила трейлер новой игры FIFA 20, который снимали на недостроенном Дарницком вокзале в Киеве.
Источник: EA SPORTS FIFA
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