Японские разработчики видеоигр Konami представили обложку футбольного симулятора PES 2020 года.

Лицами новой игры серии Pro Evolution Soccer стали форвард каталонской Барселоны Лионель Месси, вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри, хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей и полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич.

Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku

— eFootball PES (@officialpes) July 30, 2019