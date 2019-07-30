PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Месси и еще три футболиста попали на обложку PES 2020

Konami представил обложку своего футбольного симулятора PES 2020 года.

Месси в игре PES 2020

Японские разработчики видеоигр Konami представили обложку футбольного симулятора PES 2020 года.

Читайте: PES 2020: вышел трейлер игры и обложка с легендами Барселоны

Лицами новой игры серии Pro Evolution Soccer стали форвард каталонской Барселоны Лионель Месси, вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри, хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей и полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич.

В PES 2020 будет два издания – Standart Edition и Legend Edition.

PES 2020 выйдет на таких игровых платформах, как PlayStation 4, Xbox One и PC. Дата выхода – 10 сентября 2019.

К слову, трейлер игры FIFA 20 снимали на киевском вокзале.

Фото: eFootball PES

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка