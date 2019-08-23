Переход турецкого хавбека Мерта Четина в итальянскую Рому помог найти пропавшую девочку в Лондоне.

Итальянская Рома в летнее трансферное окно приняла участие в компании по розыску детей. Каждый трансфер, который волки оформляли летом, сопровождался в социальных сетях информацией о пропавших без вести детях.

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Во время перехода защитника турецкого Генчлербирлиги Мерта Четина клуб показал фото одиннадцати пропавших без вести детей и информацию о них. И это помогло найти одного ребенка.

— Фантастические новости! Девочка из Лондона, которая фигурировала в нашем видео шесть дней назад, найдена в целой и невредимой, – сообщила Рома в Twitter.

Fantastic news! FOUND! A teenage girl from London, England, who featured in an #ASRoma Missing Children transfer announcement video six days ago has been found safe and well. pic.twitter.com/f7aJgd1PA3 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019

Кстати, Рома показала новый гостевой комплект формы с молнией на сезон 2019/20.

Фото: AS Roma English