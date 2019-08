Итальянская Рома в летнее трансферное окно приняла участие в компании по розыску детей. Каждый трансфер, который волки оформляли летом, сопровождался в социальных сетях информацией о пропавших без вести детях.

Читайте: Рома сообщает о пропавших детей при объявлении трансферов

Во время перехода защитника турецкого Генчлербирлиги Мерта Четина клуб показал фото одиннадцати пропавших без вести детей и информацию о них. И это помогло найти одного ребенка.

Fantastic news!

FOUND! A teenage girl from London, England, who featured in an #ASRoma Missing Children transfer announcement video six days ago has been found safe and well. pic.twitter.com/f7aJgd1PA3

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019