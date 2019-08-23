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Факты / Спорт

Рома нашла пропавшего ребенка благодаря необычному объявлению трансфера

Переход турецкого хавбека Мерта Четина в итальянскую Рому помог найти пропавшую девочку в Лондоне.

ФК Рома

Итальянская Рома в летнее трансферное окно приняла участие в компании по розыску детей. Каждый трансфер, который волки оформляли летом, сопровождался в социальных сетях информацией о пропавших без вести детях.

Читайте: Рома сообщает о пропавших детей при объявлении трансферов

Во время перехода защитника турецкого Генчлербирлиги Мерта Четина клуб показал фото одиннадцати пропавших без вести детей и информацию о них. И это помогло найти одного ребенка.

— Фантастические новости! Девочка из Лондона, которая фигурировала в нашем видео шесть дней назад, найдена в целой и невредимой, – сообщила Рома в Twitter.

Кстати, Рома показала новый гостевой комплект формы с молнией на сезон 2019/20.

Фото: AS Roma English

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