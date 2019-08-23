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Факти / Спорт

Рома знайшла зниклу дитину завдяки незвичному оголошенню трансферу

Перехід турецького хавбека Мерта Четіна до італійської Роми допоміг знайти зниклу дівчинку в Лондоні.

ФК Рома

Італійська Рома в літнє трансферне вікно взяла участь у компанії з розшуку дітей. Кожний трансфер, який вовки оформлювали влітку, супроводжувався у соціальних мережах інформацією про зниклих безвісти дітей.

Читайте: Рома повідомляє про зниклих дітей при оголошенні трансферів

Під час переходу захисника турецького Генчлербірлігі Мерта Четіна клуб показав фото одинадцяти зниклих безвісти дітей і інформацію про них. І це допомогло знайти одну дитину.

— Фантастичні новини! Дівчинка з Лондона, яка фігурувала в нашому відео шість днів тому, знайдена в цілою та неушкодженною, – повідомила Рома в Twitter.

До речі, Рома показала новий гостьовий комплект форми з блискавкою на сезон 2019/20.

ФотоAS Roma English

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