Італійська Рома в літнє трансферне вікно взяла участь у компанії з розшуку дітей. Кожний трансфер, який вовки оформлювали влітку, супроводжувався у соціальних мережах інформацією про зниклих безвісти дітей.

Читайте: Рома повідомляє про зниклих дітей при оголошенні трансферів

Під час переходу захисника турецького Генчлербірлігі Мерта Четіна клуб показав фото одинадцяти зниклих безвісти дітей і інформацію про них. І це допомогло знайти одну дитину.

Fantastic news!

FOUND! A teenage girl from London, England, who featured in an #ASRoma Missing Children transfer announcement video six days ago has been found safe and well. pic.twitter.com/f7aJgd1PA3

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2019