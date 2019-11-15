Прямую трансляцию матча 10-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Сербией и Украиной покажет телеканал Украина.
В матче 10-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины на выезде сыграет со сборной Сербии. Матч пройдет 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митича.
Начало матча в 16.00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Сербия — Украина на Фактах ICTV.
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