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Факты / Спорт

Где смотреть Сербия — Украина

Прямую трансляцию матча 10-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Сербией и Украиной покажет телеканал Украина.

Стадион Райко Митич

В матче 10-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины на выезде сыграет со сборной Сербии. Матч пройдет 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митича.

Начало матча в 16.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Читайте: Сербия — Украина: прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Сербия — Украина на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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