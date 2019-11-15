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Де дивитися Сербія — Україна

Пряму трансляцію матчу 10-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Сербією та Україною покаже телеканал Україна.

Стадион Райко Митич

У матчі 10-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України на виїзді зіграє зі збірною Сербії. Матч пройде 17 листопада у Белграді на стадіоні Райко Мітича.

Початок матчу о 16.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Сербія — Україна на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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