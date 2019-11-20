20 из 24 национальных сборных обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Украины досрочно оформила выход с первого места в группе В на Евро-2020, а также смогла попасть в первую корзину при жеребьевке группового этапа.
Кроме сине-желтых путевки на чемпионат Европы также оформили 19 команд. Через основной отбор последней квалифицировалась сборная Уэльса, которую возглавляет Райан Гиггз. В заключительном туре валлийцы обыграли дома другого претендента на выход – Венгрию (2:0).
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Также были сформированы корзины, которые будут использоваться при жеребьевке группового этапа турнира:
|Корзина 1
|Корзина 2
|Италия
|Франция
|Англия
|Польша
|Бельгия
|Швейцария
|Испания
|Хорватия
|Украина
|Россия
|Германия
|Нидерланды
|Корзина 3
|Корзина 4
|Португалия
|Финляндия
|Турция
|Уэльс
|Дания
|Команда с плей-офф Лиги наций
|Австрия
|Команда с плей-офф Лиги наций
|Швеция
|Команда с плей-офф Лиги наций
|Чехия
|Команда с плей-офф Лиги наций
Еще четыре путевки на Евро разыграют в марте по итогам розыгрыша плей-офф Лиги наций. На них претендуют 16 сборных.
Напомним, сборная Нидерландов станет одним из соперников Украины на групповом этапе Евро-2020.