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Факты / Спорт

Евро-2020: определились 20 участников финальной части

20 из 24 национальных сборных обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Евро-2020 трофей

Сборная Украины досрочно оформила выход с первого места в группе В на Евро-2020, а также смогла попасть в первую корзину при жеребьевке группового этапа.

Кроме сине-желтых путевки на чемпионат Европы также оформили 19 команд. Через основной отбор последней квалифицировалась сборная Уэльса, которую возглавляет Райан Гиггз. В заключительном туре валлийцы обыграли дома другого претендента на выход – Венгрию (2:0).

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Также были сформированы корзины, которые будут использоваться при жеребьевке группового этапа турнира:

Корзина 1 Корзина 2
Италия Франция
Англия Польша
Бельгия Швейцария
Испания Хорватия
Украина Россия
Германия Нидерланды
Корзина 3 Корзина 4
Португалия Финляндия
Турция Уэльс
Дания Команда с плей-офф Лиги наций
Австрия Команда с плей-офф Лиги наций
Швеция Команда с плей-офф Лиги наций
Чехия Команда с плей-офф Лиги наций

Еще четыре путевки на Евро разыграют в марте по итогам розыгрыша плей-офф Лиги наций. На них претендуют 16 сборных.

Напомним, сборная Нидерландов станет одним из соперников Украины на групповом этапе Евро-2020.

Фото: Dreamstime

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