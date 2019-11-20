20 из 24 национальных сборных обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины досрочно оформила выход с первого места в группе В на Евро-2020, а также смогла попасть в первую корзину при жеребьевке группового этапа.

Кроме сине-желтых путевки на чемпионат Европы также оформили 19 команд. Через основной отбор последней квалифицировалась сборная Уэльса, которую возглавляет Райан Гиггз. В заключительном туре валлийцы обыграли дома другого претендента на выход – Венгрию (2:0).

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Также были сформированы корзины, которые будут использоваться при жеребьевке группового этапа турнира:

Корзина 1 Корзина 2 Италия Франция Англия Польша Бельгия Швейцария Испания Хорватия Украина Россия Германия Нидерланды

Корзина 3 Корзина 4 Португалия Финляндия Турция Уэльс Дания Команда с плей-офф Лиги наций Австрия Команда с плей-офф Лиги наций Швеция Команда с плей-офф Лиги наций Чехия Команда с плей-офф Лиги наций

Еще четыре путевки на Евро разыграют в марте по итогам розыгрыша плей-офф Лиги наций. На них претендуют 16 сборных.

Напомним, сборная Нидерландов станет одним из соперников Украины на групповом этапе Евро-2020.