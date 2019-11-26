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Факты / Спорт
Манчестер Сити — Шахтер: онлайн-трансляция матча

Донецкий Шахтер 26 ноября проведет пятый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Горняки сыграют в Манчестере на Етиахд Стэдиум против Манчестер Сити.

После четырех туров Манчестер Сити является единоличным лидером квартета С. Для того, чтобы оформить досрочный выход в плей-офф ЛЧ подопечным Гвардиолы нужно победить гостей из Украины. Шахтер тоже может выйти из группы в случае победы, но такой результат встречи маловероятно.

Три последние очные встречи команды завершилась с общим счетом 12:0 в пользу горожан.

Перед матчем ЛЧ Шахтер дома одержал разгромную победу над ФК Львов (4:1), а Манчестер Сити осилил лондонский Челси (2:1).

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.14. Успех украинского клуба оценивают в 21.00. Ничейный результат встречи — 9.10.

Встречу доверили судить Славко Винчичу из Словении. Его ассистентами будут соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Раде Обренович (Словения).

Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Шахтер. Она будет доступна в этой новости и начнется со стартовым свистком, который прозвучит в 22.00.

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