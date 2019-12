Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Вальядолид, попал в список лучших молодых игроков года по версии издания France Football.

Читайте: Алиссон стал первым обладателем трофея Яшина

В голосовании 20-летний украинец стал пятым.

[email protected] and Andrei Lounine on the red carpet, nominated for the Kopa Trophy #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/HP4yKAut1H

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019