Украинский голкипер Вальядолида Андрей Лунин стал одним из лучших молодых футболистов года по версии France Football.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Вальядолид, попал в список лучших молодых игроков года по версии издания France Football.

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В голосовании 20-летний украинец стал пятым.

[email protected] and Andrei Lounine on the red carpet, nominated for the Kopa Trophy #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/HP4yKAut1H — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Обладателем статуэтки Kopa Trophy стал защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, на втором месте в голосовании оказался вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо, третий португалец Жоау Фелиш. Четвертую строчку в рейтинге занял игрок Реала Винисиус Жуниор.

В 2019 году Андрей Лунин стал чемпионом мира вместе со сборной Украины-U-20.