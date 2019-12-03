PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лунин стал пятым в номинации на Kopa Trophy

Украинский голкипер Вальядолида Андрей Лунин стал одним из лучших молодых футболистов года по версии France Football.

Андрей Лунин с девушкой

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Вальядолид, попал в список лучших молодых игроков года по версии издания France Football.

Читайте: Алиссон стал первым обладателем трофея Яшина

В голосовании 20-летний украинец стал пятым.

Обладателем статуэтки Kopa Trophy стал защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, на втором месте в голосовании оказался вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо, третий португалец Жоау Фелиш. Четвертую строчку в рейтинге занял игрок Реала Винисиус Жуниор.

В 2019 году Андрей Лунин стал чемпионом мира вместе со сборной Украины-U-20.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка