Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, потрапив до списку найкращих молодих гравців року за версією видання France Football.

У голосуванні 20-річний українець став п’ятим.

[email protected] and Andrei Lounine on the red carpet, nominated for the Kopa Trophy #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/HP4yKAut1H

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019