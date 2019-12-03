Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін став одним з найкращих молодих футболістів року за версією France Football.

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, потрапив до списку найкращих молодих гравців року за версією видання France Football.

Читайте: Аліссон став першим володарем трофею Яшина

У голосуванні 20-річний українець став п’ятим.

[email protected] and Andrei Lounine on the red carpet, nominated for the Kopa Trophy #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/HP4yKAut1H — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Володарем статуетки Kopa Trophy став захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, на другому місці у голосуванні опинився вінгер Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо, третій португалець Жоау Феліш. Четверту сходинку у рейтингу посів гравець Реалу Вінісіус Жуніор.

У 2019 році Андрій Лунін став чемпіоном світу разом зі збірною України-U-20.