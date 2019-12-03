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Лунін став п’ятим у номінації на Kopa Trophy

Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін став одним з найкращих молодих футболістів року за версією France Football.

Андрей Лунин с девушкой

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, потрапив до списку найкращих молодих гравців року за версією видання France Football.

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У голосуванні 20-річний українець став п’ятим.

Володарем статуетки Kopa Trophy став захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, на другому місці у голосуванні опинився вінгер Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо, третій португалець Жоау Феліш. Четверту сходинку у рейтингу посів гравець Реалу Вінісіус Жуніор.

У 2019 році Андрій Лунін став чемпіоном світу разом зі збірною України-U-20.

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