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Факты / Спорт

Алиссон стал первым обладателем трофея Яшина

Голкипер Ливерпуля Алиссон получил награду лучшего голкипера года Yashin Trophy от издания France Football.

Алиссон стал первым обладателем трофея Яшина

Лучшим вратарем мира в 2019 году признан голкипер сборной Бразилии и английского Ливерпуля Алиссон Беккер.

Об этом стало известно во время 64-й церемонии вручения Золотого мяча в театре Шатле в Париже.

Кроме Алиссон на награду Yachine Trophy также претендовали Мануэль Нойер (Бавария), Эдерсон (Манчестер Сити), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсны (Ювентус), Самир Ханданович (Интер), Ян Облак (Атлетико), Кэпа Аррисабалага (Челси), Уго Льорис (Тоттенхэм) и Марк-Андре тер-Штеген (Барселона).

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Награда Yachine Trophy названа в честь советского голкипера Льва Яшина, который стал единственным вратарем в истории, получивший Золотой мяч.

К слову, лауреатом награды Золотой мяч 2019 стал форвард Барселоны Лионель Месси.

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