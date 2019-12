Лучшим вратарем мира в 2019 году признан голкипер сборной Бразилии и английского Ливерпуля Алиссон Беккер.

Об этом стало известно во время 64-й церемонии вручения Золотого мяча в театре Шатле в Париже.

Alisson is the very first #yachinetrophy! #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019