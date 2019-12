Фанат Ньюкасл Юнайтед Джорди прославился своим невероятным желанием пошутить над другом, который является фанатом Эвертона.

В марте 2019 года Ньюкасл сотворил невероятный камбэк: проигрывая к 65-й минуте со счетом 0:2, сороки благодаря голу Саломона Рондона и дублю Айосе Переса вырвали победу над ирисками – 3:2.

Победа вдохновила фаната Ньюкасла Джорди на безумный поступок. Он проехал 170 км, чтобы подшутить над своим другом. Джорди подъехал к его дому, позвонил в дверь, а когда тот открыл, он крикнул – Ха-ха-ха, 3:2! и ушел.

This is hilarious

L’Équipe awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle supporter who made a 110-mile journey to his Everton supporting friend…

Just to laugh at him after beating the Toffees 3-2 pic.twitter.com/QID6n4rbmK

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 3, 2019