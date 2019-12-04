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Факти / Спорт

Фанат Ньюкасла проїхав 170 км, щоб потролити друга

Фанат Ньюкасл Юнайтед на ім’я Джорді, прославився тим, що епічно пожартував над своїм другом, фанатом Евертона.

Болельщик Нььюкасла

Фанат Ньюкасл Юнайтед Джорді прославився своїм неймовірним бажанням пожартувати над другом, який є фанатом Евертона.

У березні 2019 року Ньюкасл створив неймовірний камбек: програючи до 65-ї хвилини з рахунком 0:2, сороки завдяки голу Саломона Рондона та дублю Айосе Переса вирвали перемогу над ірисками – 3:2.

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Перемога надихнула фаната Ньюкасла Джорді на божевільний вчинок. Він проїхав 170 км, щоб пожартувати над своїм другом. Джорді під’їхав до його будинку, подзвонив у двері, а коли той відкрив, він крикнув – Ха-ха-ха, 3:2! і пішов.

Відео з’явилося ще у березні, але стало вірусним лише зараз завдяки акаунту Get French Football News.

Раніше Факти ICTV писали, що два фаната Ліверпуля сплутали Генк з Гентом і не потрапили на матч ЛЧ.

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