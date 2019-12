Фанат Ньюкасл Юнайтед Джорді прославився своїм неймовірним бажанням пожартувати над другом, який є фанатом Евертона.

У березні 2019 року Ньюкасл створив неймовірний камбек: програючи до 65-ї хвилини з рахунком 0:2, сороки завдяки голу Саломона Рондона та дублю Айосе Переса вирвали перемогу над ірисками – 3:2.

Перемога надихнула фаната Ньюкасла Джорді на божевільний вчинок. Він проїхав 170 км, щоб пожартувати над своїм другом. Джорді під’їхав до його будинку, подзвонив у двері, а коли той відкрив, він крикнув – Ха-ха-ха, 3:2! і пішов.

This is hilarious

L’Équipe awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle supporter who made a 110-mile journey to his Everton supporting friend…

Just to laugh at him after beating the Toffees 3-2 pic.twitter.com/QID6n4rbmK

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 3, 2019