PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Барселона — Реал Мадрид

Прямую трансляцию матча 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом покажет телеканал Megogo Футбол.

Камп Ноу

Барселона и Реал сыграют перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги. Эль-Класико пройдет 18 декабря в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Начало матча в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 2.

Читайте: Барселона — Реал: прогноз букмекеров на Эль-Класико

Также матч можно будет посмотреть на ресурсе Megogo Футбол.

К слову, перед матчем Барселона – Реал на одном из главных проспектов Барселоны – Пасео-де-Грас – появилось граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Барселона - Реал Мадрид
Барселона — Реал: прогноз букмекеров на Эль-Класико
Граффити с поцелуем Пике и Рамоса
В Барселоне появилось граффити со страстным поцелуем Пике и Рамоса
Антуан Гризманн
Футболисты Реала и Барселоны будут жить в одном отеле перед Эль-Классико
Брюгге Реал Мадрид
Брюгге — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Футболисты Реала сыграли в Тайного Санту
Футболисты Реала сыграли в Тайного Санту и получили необычные подарки
Реал впевнено обіграв Еспаньол
Реал уверенно обыграл Эспаньол: результаты матча
Интер Барселона
Интер — Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид
Реал сыграет с Эспаньолом в зеленой форме – стало известно почему
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка