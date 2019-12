Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

Билеты на турнир UFC 246, который состоится 18 января во Лас-Вегасе, распродали за один день.

Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

Выручка от продажи билетов составила $10 млн.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.

— Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019