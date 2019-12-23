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Факты / Спорт

Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

Билеты на турнир UFC 246, в котором главным событием турнира станет бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серон, разошлись за один день.

МакГрегор - Серроне

Билеты на турнир UFC 246, который состоится 18 января во Лас-Вегасе, распродали за один день.

Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

Читайте: Серроне анонсировал бой с МакГрегором двумя бутылками алкоголя

Выручка от продажи билетов составила $10 млн.

Для 31-летнего ирландского бойца МакГрегора этот бой станет первым после поражения в октябре 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову. Два своих последних боя американец Дональд Серроне тоже проиграл: Тони Фергюсону и Джастину Гетжи.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF.

Источник: Kevin Iole

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