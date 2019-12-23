Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

Билеты на турнир UFC 246, в котором главным событием турнира станет бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серон, разошлись за один день.

Билеты на турнир UFC 246, который состоится 18 января во Лас-Вегасе, распродали за один день.

Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

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Выручка от продажи билетов составила $10 млн.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million. — Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019

Для 31-летнего ирландского бойца МакГрегора этот бой станет первым после поражения в октябре 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову. Два своих последних боя американец Дональд Серроне тоже проиграл: Тони Фергюсону и Джастину Гетжи.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF.

Источник: Kevin Iole