Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

Билеты на турнир UFC 246, в котором главным событием турнира станет бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серон, разошлись за один день.
Билеты на турнир UFC 246, который состоится 18 января во Лас-Вегасе, распродали за один день.
Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.
Читайте: Серроне анонсировал бой с МакГрегором двумя бутылками алкоголя
Выручка от продажи билетов составила $10 млн.
Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.
— Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019
Для 31-летнего ирландского бойца МакГрегора этот бой станет первым после поражения в октябре 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову. Два своих последних боя американец Дональд Серроне тоже проиграл: Тони Фергюсону и Джастину Гетжи.
Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF.
Источник: Kevin Iole