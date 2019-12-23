Квитки на бій МакГрегор – Серроне розкупили за один день

Квитки на турнір UFC 246, у якому головною подією турніру стане бій між Конором МакГрегором та Дональдом Сероне, розійшлися за один день.
Квитки на турнір UFC 246, який відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі, розпродали за один день.
Головною подією вечора стане бій між колишнім чемпіоном промоушену у двох дивізіонах Конором МакГрегором та Дональдом Серроне.
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Виручка від продажу квитків склала $10 млн.
Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.
— Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019
Для 31-річного ірландського бійця МакГрегора цей бій стане першим після поразки у жовтні 2018 року росіянину Хабібу Нурмагомедову. Два свої останні бої американець Дональд Серроне теж програв: Тоні Фергюсону та Джастіну Гетжі.
Нагадаємо, на турнірі UFC 244 Хорхе Масвідаль переміг Нейта Діаса та завоював пояс BMF.
Джерело: Kevin Iole