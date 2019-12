Квитки на бій МакГрегор – Серроне розкупили за один день

Квитки на турнір UFC 246, який відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі, розпродали за один день.

Головною подією вечора стане бій між колишнім чемпіоном промоушену у двох дивізіонах Конором МакГрегором та Дональдом Серроне.

Виручка від продажу квитків склала $10 млн.

