Баскские сепаратисты выступили с протестами против проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 в Бильбао.

Представители молодежной организации Ernai в Бильбао развесили плакаты, на котором изображен знаменитый прыжок экс-форварда Манчестер Юнайтед Эрика Кантона. На постере от наложен на перевернутое фото капитана сборной Испании и мадридского Реала Серихо Рамоса.

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На постере содержит слоган: Скажи нет этому чемпионату Европы. Не стоит играйте со Страной Басков!

В 1995 году Кантона удалили с поля в матче против Кристал Пэлас. Француз оставляя поле подбежал к трибунам и прыгнул на фаната, ударив его ногой.

В Бильбао запланировано четыре матча Евро-2020: три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Сборная Испании в Бильбао сыграет минимум три игры. Последний раз Фурия Роха играла в Басконии еще в 1967 году.

Напомним, сепаратисты в Каталонии воспользовались резонансом вокруг матча Барселона – Реал Мадрид и устроили массовые беспорядки, в результате которых пострадали 60 человек.