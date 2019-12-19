18 декабря в Каталонии произошло Эль-Класико, в котором встретились Барселона и мадридский Реал. Однако самое интересное происходило не на футбольном поле.

Сепаратисты в Каталонии воспользовались резонансом вокруг матча Барселона – Реал Мадрид и устроили массовые беспорядки, чтобы привлечь внимание к статусу региона.

Около пяти тысяч протестующих собрались возле стадиона Камп Ноу – они подожгли мусорные баки, вонь от которых доносился до трибун арены. Когда ситуация достигла пика, полиция решила разогнать протестующих резиновыми пулями.

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В итоге, из-за беспорядков пострадали по меньшей мере 60 человек. В двух было диагностировали переломы, а 13 человек доставили в больницу. В столкновениях двое полицейских получили серьезные травмы.

Contenedores en llamas y una bandera de Espana #Tsunamidemocratic altercados en el #BarcelonaRealMadrid pic.twitter.com/i7m5atVEKn — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) December 18, 2019

В самом матче Барселона и Реал впервые за 17 лет не определили победителя и не забили голов.