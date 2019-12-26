Саутгемптон обіграв на виїзді Челсі у 19-му турі англійської Прем’єр-ліги.
Лондонський Челсі приймав на своєму полі Саутгемптон в рамках матчу 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Стемфорд Брідж у Лондоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
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У середині першого тайму форвард святих Майкл Обафемі відкрив рахунок у матчі, а по перерві хавбек Нейтан Редмонд подвоїв перевагу Саутгемптона.
Перемога дозволила Саутгемптону (21) взяти три очки і посісти 14-ту сходинку, Челсі (32) залишився на четвертій позиції.
Нагадаємо, Тоттенгем Готспур обіграв Брайтон в рамках матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги.
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