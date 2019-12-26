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Факти / Спорт

Челсі несподівано поступився Саутгемптону

Саутгемптон обіграв на виїзді Челсі у 19-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Челси Саутгемптон

Лондонський Челсі приймав на своєму полі Саутгемптон в рамках матчу 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Стемфорд Брідж у Лондоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Читайте: Що таке Boxing Day у футболі і чому він важливий

У середині першого тайму форвард святих Майкл Обафемі відкрив рахунок у матчі, а по перерві хавбек Нейтан Редмонд подвоїв перевагу Саутгемптона.

Перемога дозволила Саутгемптону (21) взяти три очки і посісти 14-ту сходинку, Челсі (32) залишився на четвертій позиції.

Нагадаємо, Тоттенгем Готспур обіграв Брайтон в рамках матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Фото: Getty Images

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