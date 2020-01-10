Грета Тунберг напала на Роджера Федерера

17-летняя экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции Rogerwakeupnow (Роджер, проснись).

Ее участники недовольны тем, что швейцарский теннисист Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, наносит вред окружающей среде.

Сторонники акции уже выходили на акции протеста с плакатами: Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?

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Грета Тунберг активно распространяет сообщения группы, выступающей против банка.

В мире отношение к шведке разделилось: одни восхищаются ее активностью, а другие советуют вернуться назад в школу.

Напомним, Надаль и Федерер могут провести выставочный матч на Сантьяго Бернабеу.