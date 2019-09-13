Второй и третий номер мирового рейтинга могут сыграть выставочный матч на Сантьяго Бернабеу.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес заинтересован в проведении выставочного матча между теннисистами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером на домашнем стадионе сливочных – Сантьяго Бернабеу.

Стадион мадридцев вмещает 81 тыс. болельщиков. Перес рассчитывает, что матч между суперзвездами мирового тенниса не оставит никого равнодушным и стадион заполнят под завязку. Таким образом президент Реала рассчитывает установить рекорд посещаемости теннисного матча.

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Сам Надаль является огромным поклонником мадридского Реала, и в детстве мечтал стать футболистом.

Всего испанский и швейцарский теннисисты встречались друг с другом 40 раз: 24 раза побеждал Надаль, 16 – Федерер.

Напомним, в сети появился видеопроект реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.