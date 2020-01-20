Инцидент состоялся 19 января вблизи города Потенца в районе Базиликата. 39-летнего мужчину Фабио Туччиарьелло сбил автомобиль, в котором находились фанаты футбольного клуба Мельфи.

Стоит отметить, что Туччиарьелло был фанатом принципиального соперника Мельфи – Вультур Рионеро.

Травмы различной степени тяжести получили еще три болельщика, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Полиция открыла дело об умышленном наезде автомобиля на пешеходов и арестовала 30-летнего водителя авто, а также еще 24 человека, которые относят себя к ультрас Мельфи и могут быть причастны к инциденту.

Мелфи выступает в Серии С, третьем по силе дивизионе итальянского футбола, а Вультур Рионеро в Серии D.

Напомним, сына хоккеиста Соколова, который убил собственную мать, отправили на принудительное лечение.