Товарищеский матч заключенных в Мексике завершился 16-ю убийствами

В мексиканской тюрьме товарищеский матч между заключенными завершился побоищем и перестрелкой.

Инцидент произошел в тюрьме мексиканского города Сиенегилья (штат Сакатекас).

Две команды заключенных должны были провести футбольный матч в тюремном дворе, на который пришли их семьи и друзья.

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Однако заключенные вышли на поле с огнестрельным оружием и устроили вместо футбола кровавую драку.

Среди убитых – только сами заключенные, но ранения получили несколько детей, посетивших матч.

Месиво в тюрьме продолжались более 2,5 часов, пока полиции не удалось восстановить порядок.

Напомним, на матче молодежных команд Олимпиакоса и Баварии местные ультрас напали на болельщиков гостей во время игры и жестоко избили.

Источник: Sopitas