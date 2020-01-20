Інцидент відбувся 19 січня поблизу містечка Потенца в районі Базіліката. 39-річного чоловіка Фабіо Туччіарьєлло збив автомобіль, в якому знаходилися фанати футбольного клубу Мельфі.
Варто зазначити, що Туччіарьєлло був фанатом принципового суперника Мельфі – Вультур Ріонеро.
Травми різного ступеня тяжкості отримали ще три вболівальника, один з них перебуває у важкому стані.
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Поліція відкрила справу про умисний наїзд автівки на пішоходів і заарештувала 30-річного водія авто, а також ще 24 людини, які відносять себе до ультрас Мельфі і можуть бути причетними до інциденту.
Мелфі виступає в Серії С, третьому за силою дивізіоні італійського футболу, а Вультур Ріонеро у Серії D.
Нагадаємо, сина хокеїста Соколова, який вбив власну матір, відправили на примусове лікування.