Інцидент відбувся 19 січня поблизу містечка Потенца в районі Базіліката. 39-річного чоловіка Фабіо Туччіарьєлло збив автомобіль, в якому знаходилися фанати футбольного клубу Мельфі.

Варто зазначити, що Туччіарьєлло був фанатом принципового суперника Мельфі – Вультур Ріонеро.

Травми різного ступеня тяжкості отримали ще три вболівальника, один з них перебуває у важкому стані.

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Поліція відкрила справу про умисний наїзд автівки на пішоходів і заарештувала 30-річного водія авто, а також ще 24 людини, які відносять себе до ультрас Мельфі і можуть бути причетними до інциденту.

Мелфі виступає в Серії С, третьому за силою дивізіоні італійського футболу, а Вультур Ріонеро у Серії D.

Нагадаємо, сина хокеїста Соколова, який вбив власну матір, відправили на примусове лікування.