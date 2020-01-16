Сына хоккеиста Соколова, который убил собственную мать, отправили на принудительное лечение

Следствие передало дело об убийстве жены бывшего хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова в Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Следствие установило, что 18-летний сын хоккеиста Максим Соколов-младший нанес своей матери 19 смертельных ножевых ударов. После чего он нанес не менее 15 ножевых ударов своему младшему брату 15-летнему Арсению, который сумел выжить и позвать на помощь.

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В ходе следствия было установлено, что старший сын Соколова в тот момент находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал, а ножевые ранения, после которых он оказался в больнице, он нанес себе сам.

Сейчас Максим Соколов-младший находится в психиатрической клинике. Следствие настаивает на применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Напомним, 13 июня жена Максима Соколова-старшего Ирина была найдена мертвой в собственном доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

Источник: 47news