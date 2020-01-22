WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Московской антидопинговой лаборатории запрещено проводить анализ образцов крови по программе Биологический паспорт спортсмена. WADA временно приостановило действие лицензии.

Запрет будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства.

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Такое решение связано с тем, что в декабре 2019 года WADA лишило возможности российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях на ближайшие четыре года.

Также Международное антидопинговое агентство запретило посещать международные турниры госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны.

Кстати, на днях стало известно, что чемпион мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил тест на допинг. Положительную пробу россиянин сдал после титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым 1 декабря 2019 года в Монте-Карло.

Источник: WADA