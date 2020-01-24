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Факты / Спорт

Умер мотогонщик, который попал в аварию на ралли-рейд Дакар

Нидерландский гонщик Эдвин Стравер, который попал в серьезную аварию на ралли-рейд Дакар, скончался от полученных травм. Ему было 48 лет.

На 11-м этапе он не справился с управлением и упал с дюны. Его эвакуировали в больницу с помощью вертолета, где диагностировали перелом шейного позвонка. Также у Стравера на 10 минут остановилось сердце, однако врачи смогли тогда спасти его жизнь.

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22 января его перевезли из больницы в Эр-Рияде в Нидерланды, где он умер с 23 на 24 января.

Стравер трижды выступал на Дакаре в особой категории, когда мотоциклисты едут без помощи механиков. В 2019 году он стал победителем в такой категории.

Ранее Факты ICTV писали, что в Австралии белые акулы съели 21-летнего немецкого футболиста.

Источник: RTL Nieuws

Фото: Dakar Rally

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