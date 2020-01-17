Мотогонщик сломал шею на ралли-рейд Дакар и пережил клиническую смерть

На 11-м этапе ралли-рейд Дакар нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер упал, врезавшись в дюну.
В результате падения 48-летний мотоциклист сломал шейный позвонок, а его сердце остановилось на 10 минут.
Медики, прибывшие на место аварии восстановили пульс и срочно доставили Стравера вертолетом в больницу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Сейчас мотогонщик находится в критическом состоянии.
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Перед началом этапа Стравер занимал 38 место.
Ранее на седьмом этапе ралли-рейд Дакар погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. 40-летний гонщик умер в результате падения.
Напомним, испанский автогонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли Дакар попал в аварию.
Источник: AD
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