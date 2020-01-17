PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Мотогонщик сломал шею на ралли-рейд Дакар и пережил клиническую смерть

На 11-м этапе ралли-рейд Дакар нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер упал, врезавшись в дюну.

В результате падения 48-летний мотоциклист сломал шейный позвонок, а его сердце остановилось на 10 минут.

Медики, прибывшие на место аварии восстановили пульс и срочно доставили Стравера вертолетом в больницу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сейчас мотогонщик находится в критическом состоянии.

Читайте: В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера

Перед началом этапа Стравер занимал 38 место.

Ранее на седьмом этапе ралли-рейд Дакар погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. 40-летний гонщик умер в результате падения.

Напомним, испанский автогонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли Дакар попал в аварию.

Источник: AD

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка