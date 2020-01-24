Нідерландський гонщик Едвін Стравер, який потрапив в серйозну аварію на ралі-рейд Дакар, помер від отриманий травм. Йому було 48 років.
На 11-му етапі він не впорався з керуванням та впав з дюни. Його евакуювали в лікарню за допомогою гелікоптера, де діагностували перелом шийного хребця. Також у Стравера на 10 хвилин зупинилося серце, однак лікарі змогли тоді врятувати його життя.
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22 січня його перевезли з лікарні в Ер-Ріяді до Нідерландів, де він помер з 23 на 24 січня.
Стравер тричі виступав на Дакарі в особливій категорії, коли мотоциклісти їдуть без допомоги механіків. У 2019 році він став переможцем у такій категорії.
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Джерело: RTL Nieuws
Фото: Dakar Rally