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Факты / Спорт

Свитолина — Мугуруса: прогноз букмекеров на матч Australian Open

Элина Свитолина поспорит за выход в 1/8 финала Australian Open 2020 с испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой, которая занимает 32 место WTA.

Букмекеры активно принимают ставки на матч третьего круга на Australian Open между украинкой и испанкой, который состоится 25 января на центральном корте имени Рода Лэйвера в Мельбурне.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинка.

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Ставки на победу Свитолиной принимают с коэффициентом 1,61. Тогда как успех испанки Мугурусы оценивается котировкам 2,33.

Ориентировочное начало встречи в 10.00 25 января по киевскому времени.

Среди украинок борьбу на Australian Open продолжает только Свитолина, другие представительницы Украины уже зачехлили ракетки на турнире. Призовой фонд Australian Open 2020 по сравнению с прошлым годом вырос на 13,6% и составил $71 млн.

Напомним, Элина Свитолина во втором круге в двух сетах одолела американку Лорен Дэвис.

Фото: Dreamstime

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