Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open 2020.

Украинка в двух сетах обыграла представительницу США Лорен Дэвис со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

Для победы Свитолиной понадобился 1 час и 34 минуты, за которые украинка сделала девять подач на вылет и допустила одну двойную ошибку.

Это уже пятая победа Свитолиной в одиночных встречах с Дэвис.

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За выход в 1/8 финала турнира Свитолина поспорит с испанской теннисисткой Гарбиньею Мугурусою, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA.

Призовой фонд Australian Open 2020 по сравнению с прошлым годом вырос на 13,6% и составил $71 млн.

Напомним, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг, уступив датской теннисистке Каролин Возняцки.