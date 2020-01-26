25 января состоялся матч между Торино и Аталантой в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

Результатом встречи Торино-Аталанта стало полное поражение хозяев. Окончательный счет матча – 0:7.

Односторонняя победа также принесла Аталанте новый рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.

Особенно отличился Йосип Иличич, который оформил хет-трик. Один из мячей футболист загнал в ворота со штрафного, который пробивал с центра поля.

Это удалось сделать благодаря тому, что вратарь вышел слишком далеко от ворот.

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Также голы забили Гозенс и Сапата. Украинский футболист Руслан Малиновский вышел на газон лишь на 71-й минуте матча, когда счет уже составлял 0:5.

После этого дубль оформил Луис Муриель. Малиновскому не удалось проявить себя в матче.

В Торино смогли отличиться лишь двумя красными карточками, которые получили Иццо и Лукич на 76-й и 89-й минутах соответственно.

Благодаря уверенной победе Аталанта сравнялась с Ромой по количеству очков, а Торино оказалась на 10-й позиции в турнирной таблице.

К слову, во время матча в рамках 21-го тура испанской Примеры Валенсии удалось обыграть Барселону со счетом 2:0.