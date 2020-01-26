25 січня відбувся матч між Торіно і Аталантою в рамках 21-го туру італійської Серії А.

Результатом зустрічі Торіно-Аталанта стала повна поразка господарів. Остаточний рахунок матчу – 0:7.

Одностороння перемога також принесла Аталанті новий рекорд за кількістю забитих м’ячів в одному матчі.

Особливо відзначився Йосип Ілічич, який оформив хет-трик. Один з м’ячів футболіст загнав у ворота зі штрафного, який пробивав з центру поля.

Це вдалося зробити завдяки тому, що воротар вийшов занадто далеко від воріт.

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Також голи забили Госенс і Сапата. Український футболіст Руслан Маліновський вийшов на газон лише на 71-й хвилині матчу, коли рахунок вже становив 0:5.

Після цього дубль оформив Луїс Мюріель. Маліновському не вдалося проявити себе в матчі.

В Торіно змогли відзначитися лише двома червоними картками, які отримали Іццо і Лукіч на 76-й і 89-й хвилинах відповідно.

Завдяки впевненій перемозі Аталанта зрівнялася з Ромою за кількістю очок, а Торіно опинилася на 10-й позиції в турнірній таблиці.

До слова, під час матчу в рамках 21-го туру іспанської Прімери Валенсії вдалося обіграти Барселону з рахунком 2:0.