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Факти / Спорт

WADA повідомило Росію про неможливість участі у ЧС-2022 – BeIN Sports

WADA повідомило Росію про неможливість її збірної брати участь у чемпіонаті світу з футболу у 2022 році. Про це у своєму Twitter заявив найбільший арабський спортивний канал BeIN Sports.

WADA повідомило Росію про неможливість участі у ЧС-2022 - BeIN Sports

До цього британські ЗМІ повідомляли, що збірна Росії в разі виходу до групового етапу ЧС-2022 зможе брати участь у турнірі, але не матиме права використовувати національну символіку та гімн.

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Раніше повідомлялося, що WADA на чотири роки відсторонив Росію від участі у великих міжнародних змагань, зокрема чемпіонатів світу та Олімпіади. Виконком WADA одноголосно підтримав санкції проти Росії, які запропонував комітет з відповідності WADA.

Також Факти ICTV писали, що рішення про заборону участі Росії не поширюється на Євро-2020, чемпіонати Європи та Кубки світу.

Джерело: BeIN Sports

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