69-й по счету Матч всех звезд НБА-2020 прошел в Чикаго на арене United Center. Победу в нем одержала команда ЛеБрона Джеймса, обыграв команду Янниса Адетокумбо со счетом 157:155.

В этом году формат матча был изменен, чтобы почтить память легенду НБА Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

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Три четверти матча завершились со счетом 133:124 в пользу команды Адетокунбо. В четвертой четверти игра велась до 157 очков – это число определили, составив игровой номер 24, под которым выступал Брайант, и 133 – количество баллов, набранных командой, которая вела в счете на тот момент.

MVP-матча стал форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард. За команду ЛеБрона форвард набрал 30 очков и сделал семь подборов.

Отметим, что с этого года приз самого ценного игрока Матча всех звезд НБА называется в честь Коби Брайанта.

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